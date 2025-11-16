Die USA sammeln immer mehr Einheiten im Karibischen Meer. Inzwischen ist selbst das größte amerikanische Kriegsschiff, die USS Gerald Ford, vor der Küste Lateinamerikas eingetroffen. Außerdem sind dort inzwischen stationiert: drei Zerstörer-Boote, acht weitere Kriegsschiffe, ein Atom-U-Boot, Kampfjets vom Typ F-35 und Tausende Uniformierte.

Angeblich, um Drogenschmuggler zu bekämpfen. Aber es könnte auch darum gehen, den venezolanischen Diktator Nicolás Maduro zu stürzen. Wie geht Venezuela mit der Bedrohung um? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ SZ-Lateinamerika-Korrespondent Jan Heidtmann.

Weitere Nachrichten: Erster Wahlgang in Chile, Streit in der Union über Rentenpaket der Bundesregierung.

Zum Weiterhören und -lesen:

Die „Auf den Punkt“-Folge zu Trumps eigentlichem Ziel der Militäroperation „Southern Spear“ hören Sie hier nach.

Den Text zu den drei aussichtsreichsten Kandidaten bei der Präsidenten–Wahl in Chile lesen Sie hier.

Das Interview mit Jan Böhmermann lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Sina-Maria Schweikle

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial: ORFZeitimBild.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.