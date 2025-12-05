Das US-Militär hat erneut ein angebliches Drogenboot angegriffen und vier Menschen an Bord getötet. Der Angriff sei im östlichen Pazifik in internationalen Gewässern erfolgt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs auf X mit. Das Boot habe Drogen entlang einer Schmugglerroute transportiert. Die US-Streitkräfte greifen seit Monaten immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an, ohne konkrete Beweise als Rechtfertigung vorzulegen. US-Medien zufolge wurde so bereits fast 90 Menschen getötet. Die außergerichtlichen Tötungen werden heftig kritisiert. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wurde vorgeworfen, er habe selbst angeordnet, zwei Menschen zu töteten, die im September zunächst den US-Angriff auf ihr Boot überlebt hatten. Zu diesem Fall sagte Präsident Donald Trump, er habe nichts dagegen, ein Video des Angriffs zu veröffentlichen.