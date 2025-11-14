Jetzt sind es schon 20 Angriffe des amerikanischen Militärs vor den nördlichen Küsten Südamerikas, am Donnerstag wurde der nächste mutmaßliche Drogentransport versenkt. Bei einem Einsatz in der Karibik seien diesmal „vier Drogenhändler getötet“ worden, wie das Pentagon mitteilte, „es gab keine Überlebenden“. Von Beweisen oder Bedenken ist wie üblich keine Rede. Jetzt hat diese Offensive auch einen Namen: „Operation Southern Spear“. Man fragt sich, wie weit dieser südliche Speer reichen wird.