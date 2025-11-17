Southern Spear: US-Aufmarsch in der Karibik. Die USA haben mindestens 15 000 Soldaten in die Karibik verlegt, den größten Flugzeugträger der Welt, dazu mehrere Zerstörer, ein Atom-U-Boot und Flugzeuge aller Art. Trump sagt nicht, wofür er sich entschieden hat. Doch eine Militäroperation gegen Venezuela erscheint immer wahrscheinlicher. Zum Artikel (SZ Plus)

Klingbeils heikle China-Mission. Lars Klingbeil, Finanzminister, Vize-Kanzler und SPD-Chef, reist als erstes Kabinettsmitglied nach China. Eine Reise von Außenminister Johann Wadephul wurde kurzfristig abgesagt, weil er kaum Termine bei hochrangigen chinesischen Politikern bekam. Die SPD rühmt sich aber, ein gutes Verhältnis zur Kommunistischen Partei Chinas zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Interview mit Helsing-Chef: „Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve“. Helsing-Mitgründer Gundbert Scherf sagt, im Ukraine-Krieg sei man in einer neuen Phase, in der „Software, KI, Drohnen, Robotik und Satelliten“ immer entscheidender würden. Die hybride Kriegsführung treffe auch Europa. Seinem Unternehmen, das Kampfdrohnen produziert, gehe es um den Schutz des Westens. Helfen soll ihm vor allem die kriselnde Autoindustrie. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Warum Kriminelle Krypto lieben. Der Missbrauch von digitalen Währungen für Betrug und Geldwäsche wächst stetig. Eine internationale Recherche zeigt, welche Rolle Kryptobörsen dabei spielen und warum Ermittlungsbehörden bei Coins und Wallets oft aussteigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Dossier Digitalwende: Deutschlands souveräne Erfolgssoftware. Open Desk wird zu einem deutschen Open-Source-Vorzeigeprojekt der Verwaltung – und zu einem Symbol digitaler Unabhängigkeit. Gleichzeitig steckt der staatliche Anbieter, das Zentrum für digitale Souveränität (Zendis), in einem Jahr voller Umbrüche: Entlassung, Ministeriumswechsel, neue Leitung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Widerstand gegen Dumping-Waren aus China wächst. Lars Klingbeil will in Peking auch über den Handel reden. Wegen der US-Zölle droht ein noch größerer Teil der chinesischen Überproduktion nach Europa zu fließen. Der Vizekanzler kann sich dabei der ideellen Rückdeckung vieler Länder sicher sein: Immer mehr Staaten weltweit strengen Anti-Dumping-Verfahren gegen China an – und verhängen ebenfalls Zölle. Außerdem: Das bedeutet Trumps Deal mit der Schweiz. Zum Briefing