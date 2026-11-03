An diesem Dienstag ist Wahltag. Nicht in Deutschland, da wird ja traditionell sonntags gewählt, aber in den USA. Die Midterms stehen an, die Zwischenwahlen zum Kongress, und weil diese Wahlen immer auch ein Zwischenzeugnis für den Präsidenten darstellen, müsste Donald Trump eigentlich mit einer gewissen Grundnervosität auf diesen Tag blicken. In der Welt von Donald Trump ist die Bilanz von Donald Trump zwar ähnlich glänzend wie all die Goldverzierungen, mit denen er das Weiße Haus, nun ja, verschönert hat. In der realen Welt aber steht der US-Präsident in den Umfragen so miserabel da wie nie , schreibt unser US-Korrespondent Peter Burghardt. Nur ein Drittel der Amerikaner seien mit ihm zufrieden; Trump sei „einer der unbeliebtesten Staatschefs der US-Geschichte“. Das kann gravierende Folgen haben für seine Republikaner: Sie könnten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus oder im Senat verlieren – oder in beiden Kammern. Insgesamt stehen am Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zur Wahl, 35 Sitze im Senat und dazu noch viele Gouverneursposten. Weitere Informationen rund um die Wahlen und den teuersten Wahlkampf der Geschichte hat unsere US-Korrespondentin Charlotte Walser zusammengetragen. Bis erste Ergebnisse vorliegen, müssen Sie sich allerdings noch gedulden: Die Wahllokale schließen am Dienstagabend Ortszeit, Teilergebnisse sind von ein Uhr morgens deutscher Zeit an zu erwarten. Auf SZ.de halten wir Sie auf dem Laufenden. Derweil hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offenbar auf eine Frau festgelegt für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier . Die Frage ist nur weiterhin: auf welche? Vielleicht haben Sie noch andere Fragen im Kopf, zum Beispiel die, wer am Wochenende eigentlich genau in deutschen Städten randaliert hat. Dann empfehle ich Ihnen den Text von Christoph Koopmann und Kathrin Wiesel-Lancé.

Was heute wichtig ist

Merz legt sich fest: Staatsoberhaupt soll eine Frau werden. Männer kommen für die Steinmeier-Nachfolge nicht mehr in Frage. Wer die Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin wird, ist unklar. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wirbt für Ilse Aigner – doch die CDU verweist darauf, dass sie die größere Partei sei. Zum Artikel

Wahlstreit in Kalifornien: Trump scheitert vor Supreme Court. US-Präsident Donald Trump wirft Kalifornien vor, Wahlzettel an Ausländer verteilt zu haben und hat vom Bundesstaat gefordert, rund 20 000 Wahlzettel aufzuheben. Dazu schaltete er den Supreme Court. Doch das Gericht entschied nun gegen Trump. Die Entscheidung erfolgte schnell. Zum Newsblog zur US-Politik

US-Verhandler kündigen Gespräche mit Ukraine und Russland an. Am 10. November sollen Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington in Abu Dhabi zusammenkommen, um über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs zu verhandeln. In der Nacht sind in einem Dorf in der Region Saporischschja nach offiziellen Angaben des Zivilschutzes mindestens 26 Menschen durch einen russischen Luftangriff getötet worden. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

Streit um Polens Verfassungsgericht: Kann eine Versammlung Ordnung in die Justiz-Krise bringen? Es ist ein Machtkampf zwischen den politischen Lagern in Polen. Im Kern dreht er sich um die Frage: Wer darf Richter am Verfassungsgericht sein? Ein Teil des Gerichts wird seit Wochen von Anhängern rechter Parteien besetzt gehalten. Heute soll es eine Versammlung am Verfassungsgericht geben. Zum Artikel

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten – was Eltern jetzt wissen sollten. In fast allen Bundesländern haben Kinder und Eltern gefährliche Gegenstände in Schokoriegeln und Kaubonbons gefunden. Eltern sollten Süßigkeiten vor dem Verzehr kontrollieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: US-Midterms: Warum Rechenzentren wahlentscheidend sind. Rechenzentren sind bei den Zwischenwahlen in den USA eines der wahlentscheidenden Themen. Überall im Land gibt es Proteste, zwei Drittel lehnen den Bau neuer Rechenzentren ab. Was sich Protestbewegungen von den Wahlen erhoffen und warum das Thema Demokraten und Republikaner eint. Auch wichtig: Was vom ersten Tag des Digitalgipfels der Bundesregierung bleibt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Abhängigkeit mit Ansage – Deutschlands F-35-Kauf. Deutschland setzt bei der Luftwaffe auf die amerikanische F-35, das beste Kampfflugzeug der Welt. Doch der Kauf birgt etliche Probleme, dazu braucht es nicht einmal den viel zitierten geheimen „Kill Switch“. Ohne US-Zulieferungen oder Software-Updates bliebe der Jet unbrauchbar. Zum Briefing