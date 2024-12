Von Ann-Kathrin Nezik

Die Weihnachtsferien sind gerettet, aber so gerade noch. Millionen Amerikaner machen sich in diesen Tagen auf, um ihre Familien zum Fest zu besuchen. An den Flughäfen des Landes herrscht Hochbetrieb. Fluglotsen und Sicherheitsbeamte wickeln den Strom der Reisenden ab. Sie werden nun wie gewohnt zur Arbeit erscheinen, denn der US-Kongress in Washington hat einen Stillstand der Regierungsarbeit gerade einmal noch abgewendet. Er hätte den weihnachtlichen Reiseverkehr empfindlich stören können.