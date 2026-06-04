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USAUS-Repräsentantenhaus stimmt für Ende des Iran-Kriegs

Lesezeit: 3 Min.

Das Kapitol in Washington D.C.
Das Kapitol in Washington D.C. Tom Brenner/Getty Images via AFP

Das Repräsentantenhaus hat eine Resolution gegen Donald Trumps Krieg angenommen. Frieden ist damit nicht erreicht, aber der Entscheid ist ein Signal an den Präsidenten.

Von Charlotte Walser, Washington

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Dreimal hatte das Repräsentantenhaus schon über Resolutionen zum Iran-Krieg abgestimmt. Dreimal hatten die Demokraten vergeblich versucht, eine Mehrheit auf ihre Seite zu bringen. Beim vierten Mal haben sie das nun erreicht. Mit 215 zu 208 Stimmen verabschiedete das Repräsentantenhaus am Mittwoch eine Resolution, mit der Donald Trump aufgefordert wird, entweder die US-Truppen aus Iran abzuziehen oder die Zustimmung des Kongresses für eine Fortsetzung des Krieges einzuholen.

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