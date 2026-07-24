Das US-Justizministerium zieht im Streit über die Offenlegung von Informanten Vorladungen gegen Journalisten der New York Times zurück. Dies erklärte ein Staatsanwalt am Donnerstag bei einer Gerichtsanhörung. Die Anordnungen waren ⁠von Bundesstaatsanwalt Jay Clayton erlassen worden. Die New York Times hatte unter Berufung ‌auf Insider berichtet, US-Präsident Donald Trump habe die ‌Türkei in der alten Präsidentenmaschine Air Force One verlassen, da ein von Katar geschenktes neues Flugzeug nicht über Raketenabwehrsysteme und andere Schutzvorrichtungen verfügt habe. Clayton, der von Trump als künftiger US-Geheimdienstkoordinator nominiert wurde, wollte mit den Vorladungen die Preisgabe der anonymen Quellen erzwingen. Die Zeitung ‌kritisierte die Maßnahme als Einschüchterungsversuch und Verletzung der Pressefreiheit.