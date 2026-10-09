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Todesstrafe in den USA„Deshalb haben wir uns jetzt für Erschießungskommandos entschieden“

Lesezeit: 5 Min.

Bruce Skaug ist Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Idaho.
Bruce Skaug ist Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Idaho.
Foto: Mark Vandersys

Wie viele US-Amerikaner hält der Republikaner Bruce Skaug die Todesstrafe für angemessen. Ein Gespräch über Humanität im Todestrakt, technische Probleme mit der Giftspritze und die Zukunft von Christa Pike.

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Bruce Skaug steht im Ruf, einer der härtesten Hardliner der Republikanischen Partei der USA zu sein. Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Idaho hat in seinem Heimatstaat unter anderem ein Gesetz durchgesetzt, mit dem „Firing Squads“, also Erschießungskommandos, zur „bevorzugten Methode“ beim Vollzug der Todesstrafe in Idaho erklärt werden.

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