Die militärische US-Intervention in Venezuela und erneute Drohungen aus Washington, die USA müssten und werden sich Grönland einverleiben, haben in Kopenhagen und Nuuk für Aufregung gesorgt.
US-Anspruch auf GrönlandStärke, Gewalt und Macht
„Eiserne Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit“: US-Präsident Trump und sein stellvertretender Stabschef provozieren mit imperialistischen Tönen gegenüber Grönland eine scharfe Reaktion Deutschlands und anderer EU-Staaten. Die dänische Regierungschefin warnt vor dem Ende der Nato.
Von Alex Rühle, München
