„Eiserne Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit“: US-Präsident Trump und sein stellvertretender Stabschef provozieren mit imperialistischen Tönen gegenüber Grönland eine scharfe Reaktion Deutschlands und anderer EU-Staaten. Die dänische Regierungschefin warnt vor dem Ende der Nato.

Von Alex Rühle, München