Steuersenkungen, weniger Sozialleistungen, mehr Schulden – selbst unter Republikanern sind Donald Trumps Pläne nicht unumstritten, Elon Musk spricht gar von „politischem Selbstmord“. Jetzt kommt es auf mögliche Abweichler im Senat an.

Von Peter Burghardt, Washington

Vor der Party am Freitag soll die Sache erledigt sein, Donald Trump hat es entsprechend eilig. Am 4. Juli feiern die USA mit Feuerwerk ihre Unabhängigkeit – der Präsident will bis dahin seinen Haushalt durch den Kongress gebracht haben, sein One Big Beautiful Bill, wie er das nennt. Zuletzt war Trump unter anderem damit beschäftigt, Irans Atomanlagen zu bombardieren, störende Fremde auszuweisen und Soldaten gegen Demonstranten aufzubieten, das lenkte ein wenig ab. Jetzt geht der Kampf um die Zahlen in die finale Runde.