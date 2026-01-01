US-Präsident Donald Trump hat das Ende der Einsätze von Einheiten der Nationalgarde in den von Demokraten regierten Großstädten Chicago, Los Angeles und Portland angekündigt. Zugleich drohte er jedoch in einem Beitrag in sozialen Medien mit einer Rückkehr der Truppen. Der Einsatz der „großartigen Patrioten“ habe die Kriminalität stark reduziert, schrieb der republikanische Präsident. „Wir werden zurückkommen, vielleicht in einer ganz anderen und stärkeren Form, wenn die Kriminalität wieder in die Höhe schießt“, so Trump weiter. Die Bürgermeister der betroffenen Städte und Politiker der Demokratischen Partei warfen der Trump-Regierung vor, ihre Befugnisse zu überschreiten. Gerichte hatten in mehreren Verfahren zugunsten der Städte entschieden.