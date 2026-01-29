Vor rund einem Monat haben in Iran die Demonstrationen gegen das autoritäre Regime begonnen: Erst gingen Basarhändler in Teheran auf die Straße, dann breitete sich der Protest im ganzen Land aus. Der Staat schlug die Proteste mit äußerster Gewalt nieder, womöglich kamen bei diesen staatlichen Exzessen bis zu 30 000 Menschen ums Leben .

Für die seit Jahrzehnten regierenden Mullahs ist die Sache damit allerdings noch nicht ausgestanden, denn jetzt könnte US-Präsident Donald Trump ins Geschehen eingreifen und versuchen, das Regime zu schwächen oder gar zu stürzen. Der US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln hat sich der iranischen Küste genähert und einflussreiche Politiker in den USA fordern einen Angriff auf Iran. Ob dieser stattfindet und was der genau bezwecken oder bewirken würde, ist völlig unklar.

Mindestens aber muss die Gewalt des iranischen Regimes die europäische Politik verändern, kommentiert mein Kollege Raphael Geiger: Die EU müsste Irans Revolutionsgarde demnach auf ihre Terrorliste setzen. „Sie würde auf den Bruch in Iran mit einem Bruch ihrer bisherigen Politik reagieren. Sie würde zeigen, dass es mit dem Hoffen auf Wandel durch Diplomatie vorbei ist.“

Wie viele Opfer Tyrannen fordern, zeigen jetzt auch neue Zahlen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Fast zwei Millionen Menschen sollen gestorben oder verletzt worden sein, die meisten davon übrigens auf der Seite des russischen Aggressors. Die Schätzung stammt von der US-Denkfabrik CSIS.

Wie unser Ukraine-Korrespondent Florian Hassel berichtet, ist allerdings nicht zu erwarten, dass diese Zahlen den Kreml abschrecken. Putin sei offenbar bereit, „die hohen Verluste in Kauf zu nehmen, da die meisten Toten nicht aus Moskau oder Sankt Petersburg kämen, sondern aus politisch unwichtigeren Regionen wie dem Kaukasus oder dem russischen Fernen Osten.“ Es ist also ungewiss, wie viele Menschen noch sterben müssen, bevor der Diktator einlenkt.

Was heute wichtig ist

Todesschützen von Minneapolis beurlaubt. Laut US-Medienberichten sind zwei Männer, die die tödlichen Schüsse auf den Krankenpfleger Alex Pretti abgegeben haben, disziplinarisch belangt worden. Demnach werden sie zunächst beurlaubt. Zum Liveblog zur US-Politik

Anzeichen für US-Angriff mehren sich. US-Präsident Trump hat den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in Irans Nähe beordert. Doch die Mullahs wollen einen amerikanischen Angriff vermeiden. Dafür könnten sie dazu bereit sein, über das Atomprogramm zu verhandeln. Die Türkei fürchtet eine Massenflucht. Zum Artikel

Wie Schwarz-Rot die Infrastruktur vor Anschlägen schützen will. Es soll schwieriger werden, Informationen über Infrastruktur in Deutschland zu erhalten. Darauf hat sich der Koalitionsausschuss geeinigt. Die Bundesregierung will sich auch dafür einsetzen, die Regeln auf EU-Ebene zu ändern. Zudem soll die Wettbewerbsfähigkeit des Landes unter anderem durch Reformen der sozialen Sicherungssysteme und günstigere Energie erhöht werden. Zum Artikel

Deutsche Handballer im EM-Halbfinale. Deutschlands Handballer zeigen ihr bestes Spiel bei der EM, besiegen Titelverteidiger Frankreich 38:34 und treffen nun auf Kroatien. Juri Knorr, der zuletzt schwächelte, spielt und trifft plötzlich überragend. Zum Artikel

„So begann es hier in den Dreißigerjahren“. Der Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Die Rede hält die 87 Jahre alte Tova Friedman, die als Kind Auschwitz überlebte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Das Palantir-Dilemma. Die Debatte um das US-Unternehmen bringt Deutschlands Sicherheitsbehörden unter politischen Rechtfertigungsdruck: Während Palantir-Software in Bayern, Hessen und NRW in der Polizeiarbeit verankert ist, wächst angesichts politischer Eskalationen in den USA der Widerstand gegen eine bundesweite Nutzung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas Souveränität im All – mit Deutschland und Norwegen. Im Wettlauf um die Arktis formiert sich eine neue Allianz: Norwegen und Deutschland wollen Europas strategische Unabhängigkeit im All sichern. Vom Polarkreis aus entsteht eine souveräne Satellitenkonstellation, die Aufklärung, Verteidigung und Datenhoheit vereint – und Norwegen zur Raumfahrtnation der Arktis machen soll. Zum Briefing