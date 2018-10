31. Oktober 2018, 22:55 Uhr US-Grenze zu Mexiko Trump will bis zu 15 000 Soldaten schicken

US-Präsident Trump will etwa so viele US-Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken, wie gerade in Afghanistan dienen.

US-Präsident Trump will nun bis zu 15 000 Soldaten an die US-Grenze zu Mexiko entsenden. Bislang war von etwa 5200 die Rede.

Käme es wirklich dazu, wäre das die Truppenstärke, die die USA gerade in Afghanistan stationiert haben - und etwa drei Mal so viele US-Soldaten, wie im Irak dienen.

Kritiker werfen Trump vor, mit diesem Entschluss Wahlkampf zu betreiben. Bald sind die wichtigen Zwischenwahlen.

US-Präsident Trump hat angekündigt, bis zu 15 000 Soldaten an die US-Grenze zu Mexiko zu entsenden. Grund dafür sei der herannahende Flüchtlingstreck aus Mittelamerika. Der Washington Post zufolge wären das etwa so viele Soldaten, wie die Vereinigten Staaten gerade in Afghanistan stationiert haben und drei Mal so viele, wie im Irak. Erst vor zwei Tagen hatte der US-Präsident von lediglich 5200 Angehörigen des Militärs gesprochen, die an die Grenze verlegt werden sollten.

"Wir werden hochgehen auf zwischen 10 000 und 15 000 Militärbedienstete zusätzlich zu Grenzschutz, Einwanderungs- und Zollbeamten", sagte er. Damit solle verhindert werden, dass die Migranten aus Mittelamerika in die USA gelangte. Die USA würden vorbereitet sein und die Migranten würden nicht in sein Land kommen, sagte Trump. Die Soldaten sollen nach Militärangaben zunächst die Grenzübergänge und deren nähere Umgebung sichern. Zur Übernahme von direkten Grenzschutzaufgaben sind sie jedoch nicht berechtigt.

Derzeit sind tausende, hauptsächlich aus Honduras stammende Migranten auf dem Weg in Richtung USA. Ein ursprünglich aus rund 7000 Menschen bestehender Treck, der mittlerweile auf etwa 4000 geschrumpft ist, befindet sich derzeit im Süden Mexikos im Bundesstaat Oaxaca. Eine zweite Gruppe von etwa 2000 Migranten hatte am Montag aus Guatemala kommend die Grenze zu Mexiko passiert. Sie haben vor, in den USA aus humanitären Gründen Schutz zu suchen. In ihrer Heimat herrscht unter anderem viel Gewalt.

Trump hatte mehrfach angekündigt, dass er keinen dieser Menschen ins Land lassen werde und behauptete, es seien "einige sehr böse Menschen" und "Banden-Mitglieder" in den Gruppen unterwegs.

Kritiker werfen Trump Stimmungsmache im Wahlkampf vor

Trumps Kritiker werfen dem US-Präsidenten vor, mit dem Thema und der starken Militärpräsenz wenige Tage vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA seinen Anhängern zeigen zu wollen, dass er seine rigide Einwanderungspolitik auch wirklich umsetze. In Zuge derer möchte Trump auch die Regelung abschaffen, dass Kinder, die auf dem Boden der Vereinigten Staaten geboren werden, automatisch US-Bürger werden - egal, woher ihre Eltern stammen und welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Die Regelung ist in der Verfassung verankert und soll garantieren, dass im Einwanderungsland USA Menschen von überallher zu einer Nation als Amerikaner zusammenwachsen.

Was die massive Verlegung von Truppen an die Grenze angeht, bekommt Trump Rückendeckung von seinem Verteidigungsminister. Jim Mattis verglich den Einsatz mit Naturkatstrophen, in denen das Militär ähnliche Einsätze innerhalb der Vereinigten Staaten unternommen habe. "Wir sind dort, um das Heimatschutzministerium zu unterstützen, welches zusätzliche militärische Hilfe braucht", sagte er der Washington Post zufolge.