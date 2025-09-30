Gaza wird zum Nutzen der Menschen in Gaza, die mehr als genug gelitten haben, wiederaufgebaut.

Wenn beide Seiten diesem Vorschlag zustimmen, wird der Krieg sofort enden. Israelische Streitkräfte werden sich zu der vereinbarten Linie zurückziehen, um sich auf eine Geiselbefreiung vorzubereiten. Während dieser Zeit werden alle militärischen Operationen, einschließlich Luft- und Artilleriebombardement, ausgesetzt, und die Kampflinien werden eingefroren bleiben, bis die Bedingungen für den vollständigen stufenweisen Rückzug erfüllt sind.

Innerhalb von 72 Stunden nach Israels öffentlicher Annahme dieses Abkommens werden alle Geiseln, lebende und verstorbene, zurückgegeben.

Sobald alle Geiseln befreit sind, wird Israel 250 lebenslänglich verurteilte Gefangene sowie 1.700 Palästinenser freilassen, die nach dem 7. Oktober 2023 festgenommen wurden, einschließlich aller Frauen und Kinder, die in diesem Zusammenhang festgenommen wurden. Für jede israelische Geisel, deren Überreste freigegeben werden, wird Israel die Überreste von 15 verstorbenen Palästinensern freigeben.

Sobald alle Geiseln zurückgekehrt sind, werden Hamas-Mitglieder, die sich zu friedlicher Koexistenz verpflichten und ihre Waffen niederlegen, Amnestie erhalten. Mitgliedern der Hamas, die Gaza verlassen möchten, wird sicheres Geleit zu aufnehmenden Ländern gewährt.

Nach Annahme dieses Abkommens wird sofort Hilfe in den Gazastreifen geschickt. Mindestens werden die Hilfsmengen mit dem übereinstimmen, was in dem Abkommen vom 19. Januar 2025 bezüglich humanitärer Hilfe vereinbart wurde, einschließlich der Wiederherstellung der Infrastruktur (Wasser, Strom, Abwasser), der Wiederherstellung von Krankenhäusern und Bäckereien und der Einführung notwendiger Ausrüstung zur Trümmerbeseitigung und Straßenöffnung.

Die Verteilung und Hilfe im Gazastreifen wird, ohne Einmischung der beiden Parteien, durch die Vereinten Nationen und ihre Agenturen und den Roten Halbmond sowie andere internationale Institutionen erfolgen, die in keiner Weise mit einer der Parteien verbunden sind. Die Öffnung des Grenzübergangs in Rafah in beide Richtungen wird demselben Mechanismus unterliegen, der unter dem Abkommen vom 19. Januar 2025 umgesetzt wurde.

Gaza wird von der Übergangsregierung eines technokratischen, unpolitischen palästinensischen Komitees regiert werden, das für die tägliche Verwaltung öffentlicher Dienstleistungen und Gemeinden für die Bevölkerung in Gaza verantwortlich ist.

Dieses Komitee wird aus qualifizierten Palästinensern und internationalen Experten bestehen, mit Aufsicht und Überwachung durch ein neues internationales Übergangsgremium, dem „Friedensrat“, dessen Leitung und Vorsitz Präsident Donald J. Trump übernehmen wird. Andere Mitglieder und Staatsoberhäupter, einschließlich des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair, werden noch bekanntgegeben.

Dieses Gremium wird den Rahmen für die Wiederentwicklung Gazas vorgeben und die Finanzierung übernehmen, bis die Palästinensische Autonomiebehörde ihr Reformprogramm, wie in verschiedenen Vorschlägen – einschließlich Präsident Trumps Friedensplan von 2020 und dem saudisch-französischen Vorschlag – skizziert, abgeschlossen hat und sicher und wieder effektiv die Kontrolle über Gaza übernehmen kann. Dieses Gremium wird die besten internationalen Standards anwenden, um moderne und effiziente Regierungsführung zu schaffen, die den Menschen in Gaza dient und förderlich ist, um Investitionen zu fördern.

Ein Trump-Wirtschaftsentwicklungs-Plan zum Wiederaufbau und zur Belebung Gazas wird erstellt, indem ein Expertengremium einberufen wird, das bei der Errichtung einiger der florierendsten und modernsten Wunderstädte im Nahen Osten geholfen hat. Viele durchdachte Investitionsvorschläge und aufregende Entwicklungsideen wurden von wohlmeinenden internationalen Gruppen erarbeitet und werden berücksichtigt, um die Sicherheits- und Regierungsrahmen zusammenzufassen, um diese Investitionen anzuziehen und zu erleichtern, die Arbeitsplätze, Möglichkeiten und Hoffnung für das zukünftige Gaza schaffen werden.

Es wird eine Sonderwirtschaftszone mit Vorzugszöllen und Zugangsgebühren eingerichtet, die mit den teilnehmenden Ländern ausgehandelt werden.

Niemand wird gezwungen, Gaza zu verlassen, und diejenigen, die gehen möchten, werden frei sein, dies zu tun und wieder zurückzukehren. Wir werden die Menschen ermutigen zu bleiben und ihnen ermöglichen, ein besseres Gaza aufzubauen.

Die Hamas und andere Fraktionen stimmen zu, keine Rolle in der Regierung Gazas zu haben, direkt, indirekt oder in irgendeiner Form. Alle militärischen Terror- und Angriffsinfrastrukturen, einschließlich Tunnel und Waffenproduktionsanlagen, werden zerstört und nicht wieder aufgebaut. Es wird einen Prozess der Entmilitarisierung Gazas unter der Aufsicht unabhängiger Beobachter geben. Waffen werden durch ein international finanziertes Rückkauf- und Wiedereingliederungsprogramm unbrauchbar gemacht, alles verifiziert durch die unabhängigen Beobachter. Das neue Gaza wird sich vollständig dem Aufbau einer prosperierenden Wirtschaft und der friedlichen Koexistenz mit seinen Nachbarn verpflichten.

Eine Garantie von regionalen Partnern wird erteilt, um sicherzustellen, dass Hamas und die Fraktionen ihre Verpflichtungen einhalten und damit das neue Gaza keine Bedrohung für seine Nachbarn oder seine Menschen darstellt.

Die Vereinigten Staaten werden mit arabischen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um eine vorübergehende Internationale Stabilisierungsstreitmacht (I.S.F.) zu entwickeln, die sofort in Gaza eingesetzt wird. Die I.S.F. wird überprüfte palästinensische Polizeikräfte in Gaza ausbilden und unterstützen und wird sich mit Jordanien und Ägypten beraten, die umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Diese Polizeikräfte werden die langfristige interne Sicherheitslösung sein. Die I.S.F. wird mit Israel und Ägypten zusammenarbeiten, um bei der Sicherung der Grenzgebiete zu helfen, zusammen mit neu ausgebildeten palästinensischen Polizeikräften. Es ist entscheidend, zu verhindern, dass Munition nach Gaza gelangt und den schnellen und sicheren Warenfluss zum Wiederaufbau und zur Wiederbelebung Gazas zu erleichtern. Die Parteien werden sich auf einen Mechanismus zur Konfliktvermeidung einigen.

Israel wird Gaza nicht besetzen oder annektieren. Während die I.S.F. Kontrolle und Stabilität etabliert, werden sich die Israelischen Streitkräfte (I.D.F.) zurückziehen, basierend auf Standards, Meilensteinen und Zeitrahmen, die mit der Entmilitarisierung verknüpft sind und zwischen der I.D.F., der I.S.F., den Garantiegebern und den Vereinigten Staaten vereinbart werden. Das Ziel ist ein sicheres Gaza, das keine Bedrohung mehr für Israel, Ägypten oder ihre Bürger darstellt. Praktisch wird die I.D.F. das von ihr besetzte Gaza-Territorium zunehmend an die ISF übergeben, gemäß einem Abkommen, das sie mit der Übergangsbehörde treffen werden, bis sie vollständig aus Gaza abgezogen sind, mit Ausnahme einer Sicherheitspräsenz, die so lange bestehen bleibt, bis Gaza ausreichend vor jeder wiederkehrenden Terrorbedrohung sicher ist.

Falls Hamas diesen Vorschlag verzögert oder ablehnt, wird das oben Genannte, einschließlich der verstärkten Hilfsoperation, in den terrorfreien Gebieten fortgesetzt, die von der I.D.F. an die I.S.F. übergeben werden.

Ein interreligiöser Dialogprozess wird basierend auf den Werten der Toleranz und friedlichen Koexistenz etabliert, um zu versuchen, die Denkweisen und Narrative von Palästinensern und Israelis zu ändern, indem die Vorteile betont werden, die aus dem Frieden abgeleitet werden können.

Während der Gaza-Wiederaufbau voranschreitet und wenn das P.A.-Reformprogramm glaubwürdig ausgeführt wird, könnten die Bedingungen für einen glaubwürdigen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung und Staatlichkeit, was wir als die Bestrebung des palästinensischen Volkes anerkennen, endlich vorhanden sein.

Die Vereinigten Staaten werden einen Dialog zwischen Israel und den Palästinensern etablieren, um sich auf einen politischen Horizont für friedliche und prosperierende Koexistenz zu einigen.“

