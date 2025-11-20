Man stelle sich einmal vor, der Kanzler hätte seine Worte nur ein wenig anders gewählt. Der Skandal wäre ausgeblieben. Vorige Woche berichtete er auf einem Handelskongress von seiner Reise zum Klimagipfeltreffen in Brasilien. Deutschland sei ein so schönes Land, da habe keiner der mitreisenden Journalisten in Brasilien bleiben wollen. So weit, so in Ordnung.

Doch dann sagte Merz, die Journalisten seien „froh“ gewesen, abzureisen – „vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren“. Nun ist Deutschland ganz großes Gesprächsthema auf der Weltklimakonferenz COP30 in Belém. Leider nicht wegen toller Klimapolitik, da ist Deutschland im Klimaschutzindex der Umweltorganisation Germanwatch von Platz 16 auf Platz 22 gerutscht. Sondern wegen Merz‘ pikierter Äußerungen über, ja, ein anderes Stadtbild.

Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva macht sich über Merz lustig, er hätte in eine Bar tanzen gehen sollen. Doch Merz' Ausrutscher kann echte Folgen haben. Bei der Klimakonferenz haben die Deutschen nun einen schweren Stand, berichtet mein Kollege Michael Bauchmüller, der vor Ort ist. „Merz hat den deutschen Verhandlern hier einen Bärendienst erwiesen“, sagt er.

Corrêa do Lago, Präsident der COP, fasst es so zusammen: Es werde so viel Gutes über die Konferenz gesagt, dass man sich nicht weiter mit denen befassen müsse, die das nicht zu schätzen wüssten. „Wir stehen darüber.“ Entschuldigen will Merz sich nicht.

Es sei schon „etwas rätselhaft“, dass „der exponierteste Mann des Landes nicht einmal provoziert werden muss, um sich Debatten aufzuhalsen, die so bereichernd sind wie Fußpilz in der Sauna“, kommentiert mein Kollege Detlef Esslinger.

Was heute wichtig ist

Angeblicher US-Friedensplan nach den Wünschen Moskaus. Die US-Regierung hat im Zusammenspiel mit Russland offenbar einen neuen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ausgearbeitet. Die Konditionen sind für den geschwächten ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij denkbar schlecht. Medienberichten zufolge soll die Ukraine unter anderem Gebiete abtreten, die sie bislang noch kontrolliert. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump unterzeichnet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten. US-Präsident Trump hat nach Druck von Demokraten und Republikanern die Akten im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein freigegeben. Allerdings darf das Justizministerium Passagen schwärzen, die zum Beispiel die nationale Sicherheit gefährden könnten. Kritiker fürchten, das könnte Aufklärung behindern. Zum Liveblog zur US-Politik

Deutschland gibt eine Milliarde Euro für den Regenwaldfonds. Seit den Äußerungen des Kanzlers zu Belém ist der Ruf Deutschlands beim Klimagipfel angeschlagen. Der Milliardenbeitrag zu Brasiliens Waldfonds könnte helfen. Verkündet hat die Nachricht Brasiliens Präsident Lula da Silva - nicht, wie ursprünglich geplant, Umweltminister Carsten Schneider (SPD). Zum Artikel

Klingbeil in China: Die neue deutsche Bescheidenheit. Vizekanzler Klingbeil gelingt es, jüngste Verstimmungen zwischen Berlin und Peking zu entschärfen. Beim heikelsten Punkt, der europäischen Erpressbarkeit durch Rohstoff-Abhängigkeiten, macht die chinesische Seite ein überraschendes Angebot: einen direkten Draht zum Vizepremier He Lifeng. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Brüssel stutzt Digitalgesetze. Die EU-Kommission tritt auf die Bremse: Sie will Teile der KI-Verordnung um bis zu 16 Monate verschieben. Was sie sonst im sogenannten digitalen Omnibus vorschlägt und wie die Reaktionen ausfallen. Auch wichtig: Nach dem gemeinsamen Digitalgipfel sollen neue deutsch-französischen Partnerschaften mehr KI in Arztpraxen und Forschung bringen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So will die EU Militärtransporte vereinfachen. Wie kommen Truppen und schweres Gerät schnell an die EU-Ostflanke, sollte Russland angreifen? Aktuell würden solche Transporte an bürokratischen Absurditäten und maroder Infrastruktur scheitern und viel zu lange dauern. Die EU will das ändern – und schlägt ein „Militär-Schengen“ vor: offene Grenzen für Waffen mit Deutschland als Drehscheibe. Zum Briefing