Donald Trump macht die Standards für Klima- und Umweltschutz zunichte und diffamiert sie als linken Schwindel. Die Menschen in den Vereinigten Staaten leben derweil mit Hitzerekorden, Hurrikans und Waldbränden.

Von Peter Burghardt, Washington

Auch weite Teile der USA sind derzeit recht warm, vor allem im Osten, das erleben nicht nur die Fußballmannschaften der Klub-WM. In mehreren amerikanischen Städten wurden Temperaturrekorde für diese Jahreszeit gemessen. Mehr als 40 Grad in Baltimore, gut 39 Grad in Boston und Newark, mehr als 38 Grad in Philadelphia, dazu eine Luftfeuchtigkeit wie am Amazonas, gerne begleitet von schweren Gewittern. Phoenix in Arizona wiederum meldete am Dienstag 44 Grad, das ist dort inzwischen ganz normal.