Bei den von Präsident Donald Trump angekündigten Atomwaffentests in den USA soll es keine nuklearen Explosionen geben. „Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests. Das sind keine nuklearen Explosionen“, sagte Energieminister Chris Wright dem Sender Fox News. Man werde neue Waffensysteme testen und prüfe dabei alle anderen Teile einer Atomwaffe. Für die Erprobung von Kernwaffen ist das Energieministerium zuständig. Trump hatte kürzlich mit der Ankündigung einer sofortigen Wiederaufnahme von Atomwaffentests für Aufsehen gesorgt. Es blieb aber offen, ob es Explosionen geben würde. Trump hatte den Schritt damit begründet, dass andere Länder auch Tests durchführten. Bei CBS News behauptete der US-Präsident, Russland habe einen Test angekündigt. Nordkorea teste ständig, andere Länder auch, sagte er. In Peking erklärte das Außenamt auf Nachfrage, dass China seine Zusage eingehalten habe, Nukleartests auszusetzen.