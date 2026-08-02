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US-VorwahlDie Stunde der Rebellen

Lesezeit: 5 Min.

Das linke Lager der US-Demokraten will es wissen: Alexandria Ocasio-Cortez, Abdul El-Sayed und Bernie Sanders (v.li.) grüßen ihre Anhänger bei einem Auftritt im Juli in Detroit.
Das linke Lager der US-Demokraten will es wissen: Alexandria Ocasio-Cortez, Abdul El-Sayed und Bernie Sanders (v.li.) grüßen ihre Anhänger bei einem Auftritt im Juli in Detroit. SARAH RICE/Getty Images via AFP

Bei den US-Demokraten fordern sehr linke Kandidaten die Parteiführung und das Establishment heraus, wie jetzt bei der Vorwahl in Michigan. Ein Streitthema der beiden Lager: Israel.

Von Peter Burghardt, Washington

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Kürzlich standen die Rebellen auf mehreren Bühnen in Michigan, ihr Motto: „The People v. the Powerful.“ Das Volk gegen die Mächtigen, mit diesem Slogan machten Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders und Abdul El-Sayed in Detroit, Lansing und Grand Rapid Station. Es war nicht nur Wahlkampf für El-Sayed, der am Dienstag die Vorwahl der Demokraten in diesem Bundesstaat gewinnen und bei den US-Zwischenwahlen im November in den Senat einziehen will. Dies ist der nächste Höhepunkt im Machtkampf innerhalb der amerikanischen Opposition.

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