Bei den US-Demokraten fordern sehr linke Kandidaten die Parteiführung und das Establishment heraus, wie jetzt bei der Vorwahl in Michigan. Ein Streitthema der beiden Lager: Israel.

Kürzlich standen die Rebellen auf mehreren Bühnen in Michigan, ihr Motto: „The People v. the Powerful.“ Das Volk gegen die Mächtigen, mit diesem Slogan machten Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders und Abdul El-Sayed in Detroit, Lansing und Grand Rapid Station. Es war nicht nur Wahlkampf für El-Sayed, der am Dienstag die Vorwahl der Demokraten in diesem Bundesstaat gewinnen und bei den US-Zwischenwahlen im November in den Senat einziehen will. Dies ist der nächste Höhepunkt im Machtkampf innerhalb der amerikanischen Opposition.