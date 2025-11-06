Die demokratische US-Politikerin Nancy Pelosi zieht sich nach fast vier Jahrzehnten aus dem Kongress zurück, sie wolle im nächsten Jahr nicht mehr kandidieren, teilte sie mit. Die 85-Jährige aus Kalifornien war die erste Sprecherin des Abgeordnetenhauses. Sie hatte dieses Amt zwei Mal inne und führte die demokratischen Abgeordneten zwei Jahrzehnten lang. Sie ist eine der profiliertesten Figuren der Demokraten und hatte großen Einfluss auf die Präsidentschaften der Demokraten Joe Biden und Barack Obama. Pelosi tut sich als unerschrockene Gegnerin von Donald Trump hervor, was sie zur Zielscheibe der Republikaner Seite macht. Sie kündigte ihren Rückzug am Donnerstag per Video auf X an. „Wir haben Geschichte geschrieben. Wir haben Fortschritte erreicht“, sagte sie: „Jetzt müssen wir weitermachen, indem wir vollwertige Teilnehmer unserer Demokratie bleiben und für die amerikanischen Ideale kämpfen, die uns teuer sind.“