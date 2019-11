Die letzte Wahl, in der Pete Buttigieg angetreten ist, hat er gewonnen. Und wie. Überwältigende 80,41 Prozent der Wähler votierten vor vier Jahren für ihn und bescherten ihm eine zweite Amtszeit als - Trommelwirbel - Bürgermeister von South Bend, Indiana. Insgesamt bekam er 8515 Stimmen. Was liegt da näher, als im nächsten Schritt zu versuchen, Präsident der USA zu werden?

Vorher muss Buttigieg allerdings erst einmal der Kandidat seiner Partei werden. Aber so, wie die Lage im parteiinternen Vorwahlkampf ist, hält er überraschend gut mit. Vor allem im Bundesstaat Iowa, in dem am 3. Februar die erste Vorwahl stattfindet, macht Buttigieg Eindruck auf die Wähler: In den Umfragen liegt er inzwischen mit etwa 17 Prozent auf Platz zwei - hinter der Senatorin Elizabeth Warren (22 Prozent), aber knapp vor dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden (16 Prozent).

Zwischen Warren und Biden, so könnte man auch Buttigiegs politisches Profil beschreiben. Er steht weit weniger links als die Senatorin. Seine politischen Pläne sind längst nicht so revolutionär, vor allem aber gilt das für seinen Ton. Wo Warren - zur Freude vieler demokratischer Parteiaktivisten - ständig von radikalen Umbauten und vom "Kampf" gegen Präsident Donald Trump, die Republikaner, Milliardäre und Großkonzerne redet, spricht Buttigieg von moderateren Reformen und pragmatischer Zusammenarbeit. "Echte Lösungen, nicht noch mehr Polarisierung" lautet einer seiner Slogans.

Im Wahlkampf zeigt sich dieser Unterschied besonders deutlich beim zentralen Thema: der Zukunft der Krankenversicherung. Warren will private Krankenkassen abschaffen und eine einzige, staatliche Versicherung für alle Amerikaner einrichten. Das ist ein ehrgeiziger, finanziell und politisch aber auch riskanter Plan. Buttigieg will die privaten Versicherungen bestehen lassen, und nur Menschen, die dort nicht unterkommen oder unzufrieden sind, erlauben, der existierenden staatlichen Krankenversicherung für Senioren (Medicare) beizutreten. Das wäre eine Art Weiterentwicklung von Präsident Barack Obamas Obamacare-Reform - kein kompletter Umbau, wie Warren ihn plant.

Inhaltlich liegt Buttigieg damit ungefähr auf der Linie von Biden. Er hofft allerdings, sich in anderer Hinsicht vom früheren Vizepräsidenten abzuheben - als Repräsentant einer neuen Generation: Der 37-jährige Buttigieg ist vierzig Jahre jünger als Biden. Er ist offen homosexuell und mit einem Mann verheiratet. Er hat in der Armee gedient und war in Afghanistan im Einsatz. Und er hat seine (eher begrenzten) politischen Erfahrungen nicht wie Biden über Jahrzehnte in Washington gesammelt, sondern in einer etwas heruntergekommenen ehemaligen Industriestadt im amerikanischen Herzland, wo der Rostgürtel auf den Mittleren Westen trifft.

Zugleich ist Buttigieg ein Intellektueller, was man bei seinen Debattenauftritten merkt. Er hat in Harvard studiert und als Rhodes-Stipendiat in Oxford. Er kann makellos formulieren und überzeugend argumentieren. Lange Zeit hat er sich mit Attacken auf die anderen Kandidaten zurückgehalten. Er war Pete, der Nette. Seit Kurzem tritt er jedoch etwas aggressiver auf - das Rennen wird eben härter.

Buttigieg setzt derzeit darauf, dass er in Iowa sehr gut abschneidet. Das hat schon früher Kandidaten Schwung gegeben. Allerdings ist nicht ganz klar, wo er mit diesem Schwung dann weitere Siege erringen will. In New Hampshire, dem zweiten Vorwahlstaat, sind seine Umfragewerte einstellig. In South Carolina spielt er kaum eine Rolle, die vielen schwarzen Wähler dort können mit dem jungen, schwulen Weißen aus Indiana wenig anfangen. So bemerkenswert Buttigiegs derzeitiger Aufstieg in Iowa also auch ist, seine Kandidatur kann auch dort enden.