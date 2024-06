Die Schulen im US-Bundesstaat Oklahoma müssen künftig die Bibel und die Zehn Gebote in ihre Lehrpläne aufnehmen. Die Anweisung gelte mit sofortiger Wirkung, kündigte der oberste Beamte des Staates für das Bildungswesen, Ryan Walters, laut US-amerikanischen Medienberichten in einem Memorandum an. In jedem Klassenzimmer des Staates von der 5. bis zur 12. Klasse muss demnach eine Bibel vorhanden sein; alle Lehrkräfte müssten sie in ihrem Unterricht verwenden. Eltern und Bürgerrechtsorganisationen aus Louisiana haben den Südstaat wegen des neuen Gesetzes verklagt.