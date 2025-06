Von Peter Burghardt, Washington

Am Samstag starteten mehrere Tarnkappenbomber mit je zwei Piloten von der Whiteman Air Force Base in Missouri, mitten in den USA. Ein Geschwader flog nach Westen, offenbar zur Luftwaffenbasis auf Guam im Pazifik, aber das war nur ein Ablenkungsmanöver, Bilder zeigten die Flüge, jeder sollte sie sehen. Sieben dieser Maschinen vom Typ B-2 dagegen machten sich unbemerkt in die andere Richtung auf, über den Atlantik, Nordafrika, das Mittelmeer und Teile des Nahen Osten nach Iran.