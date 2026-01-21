Es ist ein beispielloser Vorgang: Der US-Erzbischof Timothy Broglio hat im Grönland-Konflikt für US-Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeit der Befehlsverweigerung ins Spiel gebracht. Ein US-Militäreinsatz gegen Grönland könne „unter keinen Umständen“ als gerechter Krieg gesehen werden, sagte Broglio der BBC. „Streng genommen wäre ein Soldat oder eine Soldatin im Bereich des eigenen Gewissens – es wäre moralisch akzeptabel, einen solchen Befehl zu verweigern“, sagte der katholische Geistliche.