USAKatholische Bischöfe stellen sich gegen Trump

Lesezeit: 4 Min.

Nicht irgendein Priester: Bischof Timothy Broglio ist in den USA für die Streitkräfte zuständig.
Nicht irgendein Priester: Bischof Timothy Broglio ist in den USA für die Streitkräfte zuständig. (Foto: Stephanie Scarbrough/AP)

US-Soldaten dürften im Fall einer Grönland-Invasion den Befehl verweigern, sagt US-Militärbischof Broglio. Weitere hochrangige Kardinäle ermahnen den Präsidenten zu einer „moralischen Außenpolitik“.

Von Annette Zoch

Es ist ein beispielloser Vorgang: Der US-Erzbischof Timothy Broglio hat im Grönland-Konflikt für US-Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeit der Befehlsverweigerung ins Spiel gebracht. Ein US-Militäreinsatz gegen Grönland könne „unter keinen Umständen“ als gerechter Krieg gesehen werden, sagte Broglio der BBC. „Streng genommen wäre ein Soldat oder eine Soldatin im Bereich des eigenen Gewissens – es wäre moralisch akzeptabel, einen solchen Befehl zu verweigern“, sagte der katholische Geistliche.

