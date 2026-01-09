Schon sein ganzes Leben lang wartet Marco Rubio darauf, dass die Kommunisten aus der Heimat seiner Familie verschwinden. Seine Eltern migrierten 1956 als Kubaner in die USA, drei Jahre vor der Revolution. Als der Sohn 1971 in Miami zur Welt kam, da regierten auf Kuba schon seit zwölf Jahren die bärtigen Rebellen um Fidel Castro. Der Comandante starb dann zwar 2016 an Altersschwäche, aber die Genossen halten etwa 150 Kilometer südlich von Key West nach wie vor die Stellung. Zum Jahreswechsel hatte die kubanische Rebellion ihre 66-Jahr-Feier.
Außenminister Marco RubioTrumps Mann für Lateinamerika
Neben dem US-Präsidenten führt derzeit der Außenminister das Wort. Als Sohn von Exil-Kubanern hat er eine besondere Beziehung zu Amerikas südlichen Nachbarn und eine klare Haltung zum Sozialismus: Venezuela ist für ihn nur eine Etappe Richtung Kuba.
Von Peter Burghardt, Washington
