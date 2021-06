Für US-Außenminister Antony Blinken ist der Holocaust ein Teil der eigenen Familiengeschichte. Sein aus dem polnischen Białystok stammender Stiefvater Samuel Pisar überlebte als Jugendlicher die Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek, Auschwitz, Sachsenhausen, Dachau und einen Todesmarsch. "Als er 1945 von US-Soldaten befreit wurde, war er der einzige Überlebende seiner Familie", erzählte Blinken, als er am Donnerstag das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin besuchte. Vor den 2711 Stelen des Mahnmals unterzeichneten er und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas eine Vereinbarung, die einen amerikanisch-deutschen Dialog zum Holocaust etablieren soll. Die drängendste Aufgabe sei, "unsere Erinnerungskultur auf eine Zeitenwende vorzubereiten", sagte Maas. Da die letzten Zeitzeugen bald nicht mehr ihre Erfahrungen weitergeben könnten, müssten neue Formen des Erinnerns gefunden werden: "Dies schulden wir den Ermordeten und den Überlebenden." In der gemeinsamen Erklärung zeigen sich beide Minister "zutiefst darüber besorgt, dass die Leugnung, der Revisionismus und die Verfälschung des Holocaust auf dem Vormarsch sind und der Antisemitismus zunimmt". Noch in diesem Jahr sollen hochrangige Fachleute beider Länder beraten, wie man gemeinsam dagegen vorgehen kann.