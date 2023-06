Leben in zwei Welten

Von Matthias Kolb

Diese Woche illustriert gut, welch vielfältige Aufgaben der Generalstabschef der US-Armee hat. Mit Verteidigungsminister Lloyd Austin geht es nach Wiesbaden, ins Europahauptquartier des US-Heeres. Dort organisiert man die Ausbildung der ukrainischen Soldaten, die Russland besiegen sollen. Später trifft sich in Brüssel die Ramstein-Kontaktgruppe: In diesem Format spricht der Generalstabschef mit Amtskollegen aus knapp 50 Ländern darüber, welches militärische Gerät sie Kiew liefern können - dafür braucht es diplomatisches Gespür und Menschenkenntnis. Mit dem Verteidigungsminister, den er wie den US-Präsidenten in militärischen Fragen berät, hält er eine Pressekonferenz ab. Jede Aussage wird genau verfolgt und interpretiert werden.