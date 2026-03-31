Iran hat Bombardierungen auf Militäreinrichtungen in der Provinz Isfahan bestätigt. „Derzeit liegen noch keine Informationen über das Ausmaß der Schäden oder die Zahl der Toten und Verletzten dieser Angriffe vor“, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Isna den Vizegouverneur der Provinz. Die USA hatten dem Wall Street Journal zufolge einen massiven Angriff auf ein Munitionsdepot in Isfahan ausgeführt. Israel setzte seine Angriffe auf Libanon fort. Die Armee tötete dabei nach eigenen Angaben Dutzende Kämpfer der Hisbollah-Miliz. Vier israelische Soldaten kamen demnach ums Leben. Bei einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff auf einen kuwaitischen Öltanker gab es nach Angaben Dubais keine Verletzten.