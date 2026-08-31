Was heute wichtig ist

US-Militär greift iranische Raketenwerfer an. Das US-Militär hat erstmals seit Ende Juli wieder Angriffe in Iran geflogen. Ziel seien zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak gewesen, die daran gehindert werden sollen, neue Seeminen zu legen. Iran antwortet mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Jordanien. Zum Nahost-Liveblog

Merz: AfD-Sieg würde Sachsen-Anhalt erheblich schaden. Internationale Investoren könnten Sachsen-Anhalt im Falle einer AfD-Regierung meiden, sagt Merz im ARD-Sommerinterview. „Wenn das so kommt, wie das in den Umfragen möglich erscheint, dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen“, sagte der Kanzler weiter. Zum Bundespolitik-Liveblog

Nach Schüssen auf Technofestival: Eine Deutsche unter den Verletzten. Nach dem Schusswaffenangriff auf einem Technofestival in Aarau sind der oder die Täter weiter auf der Flucht. Eine Frau starb und fünf Menschen wurden verletzt, darunter eine Deutsche. Das Motiv für die Schüsse ist bislang unklar. Zum Artikel

Nepal: Schulleiter rettete wohl Hunderte Schüler in letzter Sekunde. Etwa 900 Schüler flohen zu Fuß und mit dem Bus, kurz bevor die Flut das Schulgebäude traf. Schulbusse mit Hunderten weiteren Kindern dirigierte ein geistesgegenwärtiger Schulleiter rechtzeitig um. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Der Wettlauf um Post-Quanten-Kryptografie. Noch kann kein bekannter Quantencomputer die gängigen Verschlüsselungsverfahren knacken. Open-SSL-Präsident Tim Hudson beschreibt im Interview mit SZ Dossier, warum Abwarten die falsche Strategie ist und wo die größten Hürden liegen. Auch wichtig: Russische Desinformationskampagnen lassen sich mithilfe von KI immer passgenauer zuschneiden. Zum Briefing

Geoökonomie: Lithium aus Sachsen-Anhalt für mehr Unabhängigkeit. Unter der Altmark liegt womöglich eines der größten Lithiumvorkommen weltweit. Gemeinsam mit der Chemie- und Batterieindustrie in Bitterfeld-Wolfen könnte Sachsen-Anhalt daraus eine regionale Wertschöpfungskette aufbauen – und Europas Abhängigkeit von China verringern. Doch gegen chinesische Preise haben die deutschen Projekte nur dann eine Chance, wenn der Staat die Mehrkosten auffängt. Zum Briefing