Für Bayerns Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder war die Sache wieder einmal klar. „Ein Erfolg für Bayern und eine Klatsche für die Ampel“, sagte er nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlrechtsreform. Die sei „nichts anderes als eine angedachte Wahlmanipulation“ gewesen, so Söder nach einer Kabinettssitzung am Dienstag im bayerischen Weltenburg.

Doch ganz zufrieden ist er auch nicht. Zwar sei „dieses Anti-CSU-Gesetz, dieses Anti-Bayern-Gesetz“ in seinen Kernbereichen erschüttert, sagte der Ministerpräsident. Damit meint er die Aufhebung der sogenannten Grundmandatsklausel. Diese Regel sah im alten Wahlrecht vor, dass Parteien auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einziehen, wenn sie unter der Fünf-Prozent-Hürde lagen, aber mindestens drei Direktmandate gewannen. Dies setzte das Gericht nach Klagen unter anderem von der CSU nun vorerst wieder in Kraft.

Die CSU war bei der Bundestagswahl 2021 auf bundesweit 5,2 Prozent der Zweitstimmen gekommen, gefährlich nahe aus CSU-Sicht an der Fünf-Prozent-Hürde. Nach der geplanten Wahlrechtsreform wäre sie bei einem Ergebnis unter fünf Prozent aus dem Bundestag geflogen, selbst wenn sie wie bisher die allermeisten Wahlkreise in Bayern direkt gewinnt.

Profitiert hat die CSU aber auch von den Überhangmandaten, die immer dann anfielen, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate holte, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis Sitze zustanden. Diese Überhang- und Ausgleichsmandate plant die Bundesregierung mit der Reform abzuschaffen, was das Bundesverfassungsgericht als verfassungskonform ansieht.

Diese Entscheidung wiederum kritisierte Söder scharf als „ein Stück weit Entmündigung der Wählerinnen und Wähler“. Er mache das zu einer Koalitionsbedingung nach der kommenden Bundestagswahl, „dass dieses unfaire Gesetz zulasten der Demokratie wieder geändert werden muss“. Er erwarte allerdings einen zusätzlichen Mobilisierungseffekt unter CSU-Anhängern, da nun klar sei, dass Stimmensplitting für die nächste Bundestagswahl der falsche Weg sei. Beide Stimmen für die CSU – nur so könnten die Wähler mit dem gewünschten Ergebnis rechnen.

Nach Auffassung der Linken wurde eine „undemokratische“ Reform korrigiert

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der zur Urteilsverkündung nach Karlsruhe gefahren war, nannte das Urteil ebenfalls einen Erfolg für die bayerische Staatsregierung und sprach von einem guten Tag für die CSU. Auch er bedauerte, dass das Gericht Teile der Reform gebilligt hat. Er sei nach wie vor der Auffassung, dass eine solche Konstruktion, die einzelne gewählte Direktkandidaten anschließend für nicht gewählt erkläre, für die Bürgerinnen und Bürger kaum vermittelbar sei, sagte Herrmann. „Aber wir werden es zur Kenntnis nehmen müssen.“

Auch die Linke, die ebenso wie die CSU gegen die Reform geklagt hatte, begrüßte die Entscheidung der Karlsruher Richter. Das Bundesverfassungsgericht habe die „undemokratische“ Streichung der Grundmandatsklausel „zu Recht korrigiert“, sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch im Morgenmagazin der ARD. Für die Linke sei das ein wichtiger Teilerfolg. Ihr Parteifreund Gregor Gysi plädierte nun für eine rasche Reform der Reform. Sie könne noch im September vom Bundestag beschlossen werden.