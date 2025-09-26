Urteil zur Klage gegen die AfD Beleidigungen, Drohanrufe und ein Auszug auf Raten 26. September 2025, 10:46 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Kay Gottschalk (Mitte), Bundestagsabgeordneter der AfD, mit seinem Anwalt im Gerichtssaal des Landgerichts. (Foto: Andreas Gora/dpa)

Mit ihrer Wahlparty hat die AfD gegen den Mietvertrag verstoßen. Ein Gericht in Berlin entschied nun, dass die Partei ihre Zentrale räumen muss, aber nicht so schnell, wie es der Vermieter gerne hätte. Der Streit zwischen ihm und der Partei war zuvor eskaliert.

Von Tim Frehler

