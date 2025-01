Der Mord an drei kleinen Mädchen im vergangenen Jahr löste in Großbritannien Unruhen aus. Nun wird der Täter verurteilt, ein inzwischen 18-Jähriger. Er zeige keinerlei Reue, sagt der Richter.

Von Michael Neudecker, London

Das Foto von Axel Rudakubana ist jetzt überall im Vereinigten Königreich zu sehen, in Zeitungen, auf Websites und im Fernsehen: Ein 18-jähriger, schwarzer Junge mit abstehendem Haar, er schaut in die Kamera, die Lippen aufeinandergepresst. Sein Name und sein Bild dürfen nach britischem Recht veröffentlicht werden, er ist damit für immer verbunden mit einem der schlimmsten Verbrechen der jüngeren Geschichte dieses Landes. Am Donnerstag begann die Urteilsverkündung, wegen Mordes an drei kleinen Kindern sowie versuchten Mordes an acht weiteren Kindern und zwei Erwachsenen.