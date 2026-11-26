Das Oberlandesgericht Köln hat einer von einem katholischen Priester missbrauchten Frau 550 000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Der zuständige Senat entschied am Donnerstag, dass das Erzbistum Köln für die Taten eines Priesters haftet, der die Klägerin als Kind über Jahre hinweg sexuell missbraucht hatte. Von der Rekordsumme werden bereits gezahlte kirchliche Anerkennungsleistungen in Höhe von 360 000 Euro abgezogen. Damit soll das Erzbistum noch 190 000 Euro zahlen.

Das Gericht hatte in einer vorläufigen Einschätzung bereits einen Betrag zwischen 500 000 und 600 000 Euro in Aussicht gestellt, zu dessen Zahlung das Erzbistum Köln verurteilt werden könnte. Das höchste von einem deutschen Gericht zugesprochene Schmerzensgeld in einem vergleichbaren Fall lag bisher bei 300 000 Euro.

Die Klägerin Melanie F. hatte vom Erzbistum Köln 830 000 Euro verlangt. Sie sieht das Erzbistum in der Haftung für einen Priester, der sie als Pflegekind aufgenommen und viele Jahre sexuell missbraucht hatte. Der Serientäter wurde 2022 wegen 110 Missbrauchstaten an neun anderen Betroffenen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Taten an Melanie F. waren bereits verjährt.

Die Schmerzensgeldklage von Melanie F. hatte das Landgericht Köln im Juli 2025 zunächst abgewiesen. Der Geistliche habe die Taten als Privatmann begangen, das Erzbistum müsse nicht haften, so das Gericht.

Melanie F. legte dagegen Berufung ein. Das Oberlandesgericht Köln sah den Fall offenbar anders. In einer vorläufigen Einschätzung hatte der zuständige Senat im Oktober erklärt, das Priesteramt könnte dem Täter als Deckmantel gedient haben. Zudem hätten erste Übergriffe bereits stattgefunden, bevor der Geistliche Pflegevater des Mädchens geworden sei.