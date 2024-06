Die AfD kann Ende Juni ihren Bundesparteitag in der Essener Grugahalle abhalten. Das hat das Landgericht Essen am Dienstag mitgeteilt. Es habe am Montag im Rahmen eines sogenannten Anerkenntnisurteils die Messe Essen GmbH als Betreiberin verpflichtet, der AfD die Grugahalle für ihren Bundesparteitag vom 28. bis 30. Juni zu überlassen, erklärte das Gericht. Bereits am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in einem Eilverfahren entschieden, dass die Stadt Essen, die Mehrheitsgesellschafterin der Messe GmbH ist, der AfD die Grugahalle für deren Bundesparteitag zur Verfügung stellen muss. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hatte in einem Statement erklärt, man werde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts akzeptieren, auch wenn der Beschluss mehrere für die Stadt wichtige Aspekte offen lasse. Vorausgegangen war den Gerichtsentscheidungen ein juristisches Tauziehen um den AfD-Bundesparteitag.