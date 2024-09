Die AfD hat nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts keinen Anspruch darauf, die Stelle eines Vorsitzenden in Ausschüssen des Bundestages zu besetzen. Auch die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses verstieß nicht gegen die Verfassung, wie der Zweite Senat des höchsten deutschen Gerichtes am Mittwoch einstimmig entschied. Damit scheiterten zwei Organklagen der AfD.

Dass Wahlen abgehalten werden, um über die Vorsitze für Ausschüsse im Bundestag zu entscheiden, bewege sich, genauso wie die Abwahl vom Vorsitz des Rechtsausschusses im Rahmen der dem Bundestag zustehenden Geschäftsordnungsautonomie. Das erklärte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König.

Brandner wurde abgewählt, nachdem er nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 einen Tweet weiterverbreitet hatte, in dem kritisiert wurde, dass jetzt Politiker in Synagogen mit Kerzen „rumlungern“. Brandner entschuldigte sich später, lehnte Rücktrittsforderungen jedoch ab. Kandidaten der AfD wurden danach auch nicht mehr zu Vorsitzenden von Bundestagsausschüssen gewählt.

Bundestagsausschüsse werden in jeder Wahlperiode neu benannt und besetzt. Welche Fraktion welchem Ausschuss vorsitzt, wird eigentlich im Ältestenrat ausgehandelt. Gibt es – wie nach der Bundestagswahl im September 2021 – keine Einigung, wird aus der Stärke der Fraktionen eine Zugriffsreihenfolge berechnet. An die AfD waren so der Innen- und der Gesundheitsausschuss sowie der Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit gefallen. Weil es aber Widerspruch der anderen Fraktionen gab, musste gewählt werden.

In allen drei Ausschüssen verfehlten die AfD-Kandidaten dabei die erforderliche Mehrheit. Derzeit leiten daher die stellvertretenden Vorsitzenden die Ausschüsse. Die AfD argumentiert, sie sei in ihren Rechten auf Gleichbehandlung als Fraktion, auf effektive Opposition und auf faire und loyale Anwendung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verletzt worden.