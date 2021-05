Der großangelegte Prozess um angebliche Missstände am Bremer Flüchtlingsamt ist mit einer Geldstrafe von 6000 Euro zu Ende gegangen. Das Landgericht verurteilte einen 42-jährigen Flüchtlingsanwalt aus Hildesheim wegen Vorteilsgewährung in zwei Fällen. Von allen angeklagten Verstößen gegen Ausländer- oder Asylrecht sprach das Gericht ihn frei (Az.: 2 KLs 311 Js 71761/17). "Der Vorwurf des Asylbetrugs ist weg", sagte Verteidiger Henning Sonnenberg in einer ersten Reaktion. 2018 hatte es bundesweit Schlagzeilen gegeben, dass in Bremen massenhaft zu Unrecht Asyl gewährt werde. Untersuchungen förderten zwar organisatorische Mängel beim Bamf zutage, aber keine Verstöße speziell in Bremen.

Der Prozess gegen die frühere Behördenleiterin war im April wegen Geringfügigkeit eingestellt worden.