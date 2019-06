7. Juni 2019, 18:52 Uhr Urteil Asylberater bleiben draußen

Von Bernd Kastner

Rechtsberatern von Amnesty International und Münchner Flüchtlingsrat bleibt der Zugang zu Asylunterkünften in Oberbayern weitgehend verwehrt. Laut Verwaltungsgericht München haben die Berater keinen Anspruch darauf, in ihrem "Infobus" auf dem jeweiligen Gelände - meist sind es die umstrittenen "Anker"-Zentren - zwei Stunden pro Woche zu beraten, sofern sie nicht von Asylbewerbern angefordert wurden. Das Gericht urteilte zugleich aber, dass das Aussperren durch die Bezirksregierung von Oberbayern an Willkür grenze, da der Bus 15 Jahre lang eingelassen wurde. Deshalb muss die der bayerischen Staatsregierung zugeordnete Behörde, die einen Kompromiss ablehnte, ihre Entscheidung neu und nachvollziehbar begründen.