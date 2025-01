Ursula von der Leyen erhält den Karlspreis für ihre Verdienste um Europa. In Brüssel wäre man in diesen Tagen sonst kaum auf die Idee gekommen, sie zu feiern: Die Kommissionspräsidentin steht im Sturm wegen ihrer Lungenentzündung.

Von Josef Kelnberger

Ursula von der Leyen erhält, wie am Mittwoch bekannt wurde, den Karlspreis für ihre Verdienste um Europa. Die Ehrung mag außerhalb von Brüssel logisch wirken, schließlich hält die Kommissionspräsidentin seit 2019 die Europäische Union in schweren Krisen zusammen. In der Brüsseler EU-Blase aber wirkt die Nachricht aus Aachen gerade kurios, denn die Kommissionspräsidentin steht seit Tagen schwer unter Beschuss. Es geht um eine Krankheitsgeschichte und ihren Ruf als angeblich geheimniskrämerische Alleinherrscherin der EU.