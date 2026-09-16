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Rede zur Lage der EUVon der Leyen dehnt Europa nach Nordamerika aus

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Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat so viel Macht wie nie zuvor.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat so viel Macht wie nie zuvor.
JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Angesichts der Attacken aus den USA bietet die Kommissionspräsidentin Kanada eine „assoziierte Mitgliedschaft“an. Doch was genau soll das sein?

Von Josef Kelnberger, Straßburg

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Mark Carney springt aus seinem Sitz und gibt Ursula von der Leyen ein Küsschen links, ein Küsschen rechts. Kanada solle „erstes assoziiertes Mitglied“ der Europäischen Union werden, hat die Kommissionspräsidentin gerade in ihrer Rede zur Lage der EU im Europaparlament verkündet und damit die spektakuläre Botschaft in die Welt gesetzt: Europa greift nach Nordamerika aus. Der kanadische Premierminister, als Ehrengast nach Straßburg geladen, zeigt sich angemessen begeistert. Aber ob er wirklich weiß, was das sein soll, Kanada als assoziiertes Mitglied der EU?

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MeinungUrsula von der Leyen
:Wenn sie nichts zu sagen hat, könnte sie auch nichts sagen

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

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