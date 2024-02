MEINUNG Das neue Duo Merz und von der Leyen funktioniert erst mal (SZ Plus)

Außenministerium bestellt nach Nawalnys Tod russischen Botschafter ein. Das Auswärtige Amt verlangt Erklärungen nach dem Tod des Oppositionspolitikers in einer Strafkolonie. Deutschland und andere EU-Staaten wollen bei einem Treffen über neue Sanktionen beraten - auch Nawalnys Witwe ist eingeladen. Zum Artikel

Gastbeitrag zum Tod Nawalnys - Irina Scherbakowa: "Ich habe keine Angst, und ihr solltet keine Angst haben..."

Ampel ringt um Rüstungsetat. Kanzler Scholz hat sich in der Süddeutschen Zeitung dafür ausgesprochen, nach dem Auslaufen des Sondervermögens die Ausgaben für die Bundeswehr aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren. Diese Position teilt sein FDP-Finanzminister Lindner. Bei den Grünen dagegen stoßen die Pläne des Kanzlers auf große Skepsis. Zum Artikel

Zeitenwende im Klassenzimmer: Die Bundeswehr wirbt in Schulen um Nachwuchs

Litauischer Verteidigungsminister: Kampfjets könnten im Juni eintreffen. Derzeit werden ukrainische Soldaten an den F-16-Flugzeugen ausgebildet, im Sommer könnten sie an der Front zum Einsatz kommen, kündigt Anušauskas in Vilnius an. Laut dem Roten Kreuz werden in der Ukraine mindestens 23 000 Menschen vermisst. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Angeklagter US-Tourist gesteht Vergewaltigung und Mord bei Neuschwanstein. Zum Prozessauftakt räumt der 31-jährige Mann den brutalen Angriff auf zwei Frauen am Schloss Neuschwanstein ein. Durch die Auswertung seines Handys können die Ermittler das Verbrechen teils minutiös rekonstruieren - und finden schockierende Bilder und Videos. Zum Artikel (SZ Plus)

Säureanschlag auf Topmanager: Elf Jahre Haft für zweiten Angeklagten. Für den Säureanschlag auf Energie-Topmanager Bernhard Günther ist ein zweiter mutmaßlicher Täter zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Wuppertal spricht den 36-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung schuldig. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war: