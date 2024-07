Am 18. Juli um 14 Uhr wird das neu gewählte Europaparlament in Straßburg über die Kandidatin Ursula von der Leyen abstimmen, der Termin steht nun fest. Und als ebenso gesichert kann gelten: Die amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission verfügt noch über keine verlässliche Mehrheit. Sie wird in den nächsten zwei Wochen sehr viel Arbeit haben, um genügend Stimmen für ihre Wiederwahl zu sichern – und damit zu vermeiden, dass die Europäische Union in einem Führungschaos versinkt.

Diese Woche warb Ursula von der Leyen bei den Grünen im Europaparlament um Unterstützung. „Konstruktiv“ seien die Gespräche verlaufen, ließen die beiden grünen Fraktionsvorsitzenden, die Deutsche Terry Reintke und der Niederländer Bas Eickhout, hinterher verlauten. Ansonsten wurde Stillschweigen vereinbart. Nächste Woche soll darüber verhandelt werden, in welcher Form grüne Anliegen – vor allem natürlich die Umwelt- und Klimapolitik – Aufnahme ins Kommissionsprogramm der nächsten fünf Jahre finden könnten.

Die alte Mitte aus Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen ist geschwächt

Die Grünen in die regierende Parlamentsmehrheit einzubinden, wirkt naheliegend angesichts des Rechtsrucks in der europäischen Politik – es birgt aber auch Gefahren für von der Leyen.

Ihre neuerliche Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs der EU, vollzogen beim Gipfel vergangener Woche in Brüssel, basiert auf der Zusammenarbeit der fragil gewordenen alten „Mitte“. So bezeichnet sich die Allianz von Europäischer Volkspartei (EVP), Sozialdemokraten und Liberalen, die von der Leyens Programm in den vergangenen fünf Jahren getragen hat. Sie kommt im neuen Parlament auf nur noch knapp 400 der 720 Sitze – und das wird nach Lage der Dinge nicht reichen, um die absolute Mehrheit von 361 Stimmen zu erreichen. Es wäre „Harakiri“, sich darauf zu verlassen, ist auch unter EVP-Abgeordneten zu hören.

Die Fraktionsdisziplin ist im Europaparlament nicht so stark ausgeprägt wie etwa im Deutschen Bundestag, und die Fliehkräfte werden immer größer, nicht zuletzt wegen der Polarisierung in Frankreich. Die stärkste Kraft der Liberalen, Emmanuel Macrons „Renaissance“, scheint führungslos geworden in der Auflösung begriffen zu sein. Viele Sozialdemokraten wiederum, italienische und auch französische, könnten sich bei der Wahl am 18. Juli verweigern, weil Ursula von der Leyen als Vertraute der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni gilt.

Aber auch die EVP, von der Leyens Parteifamilie, ist kein geschlossener Block. Die französischen Konservativen (Républicains) zum Beispiel, in Frankreich an den Rand gedrängt von der rechtsextremen Marine Le Pen, hatten sich schon beim EVP-Kongress im März geweigert, von der Leyens Spitzenkandidatur zu unterstützen, weil sie „grüne“ Politik verfolge und außerdem Emmanuel Macron zu Diensten sei.

Die EVP will sich nicht verbieten lassen, mit Giorgia Meloni zusammenzuarbeiten

Vereinfacht ausgedrückt navigiert Ursula von der Leyen auf der Suche nach einer sicheren Mehrheit zwischen den Grünen und Giorgia Meloni. Die Grünen wollen nur an Bord kommen, wenn die Kommissionschefin ihnen zusichert, dass sie ihre Politik nicht auf rechte Parteien stützt. Und die Brandmauer gegen rechts soll unmittelbar rechts von der EVP stehen. Zwischen Giorgia Meloni und der AfD zu differenzieren, kommt für die Grünen aus nachvollziehbaren Gründen nicht infrage. Das wäre ihrer Wählerschaft nicht vermittelbar.

Von der Leyen wiederum wird gar nicht umhinkommen, bei der Besetzung ihrer neuen Kommission eine Verständigung mit der italienischen Regierungschefin zu finden – aus ihrer Sicht gern mit der Nebenwirkung, dass Melonis „Fratelli“ im Parlament für die Kommissionspräsidentin von der Leyen stimmen. Und die EVP will es sich generell von den Grünen nicht verbieten lassen, in bestimmten Politikfeldern, vor allem in Fragen der Migration, mit Leuten wie Giorgia Meloni zusammenzuarbeiten. Dahinter steckt auch die Sorge, rund um die italienische Regierungschefin könnte sich langfristig ein ernst zu nehmendes politisches Lager rechts von der EVP bilden.

Die Grünen sollen also aus EVP-Sicht gern Ursula von der Leyens Wiederwahl sichern. Aber man soll es möglichst nicht bemerken. CDU und CSU zum Beispiel wollen im Jahr vor der Bundestagswahl um jeden Preis vermeiden, dass aus Brüssel ein schwarz-grünes Signal nach Deutschland dringt.

Zum Leidwesen der Grünen kennt das Europaparlament keine festen Regeln für die Bildung von Regierungsmehrheiten. Offizielle Koalitionsverhandlungen gibt es nicht. Das erschwert es ihnen, ihren Einfluss geltend zu machen. Sie wollen als vierter Partner der von-der-Leyen-Mehrheit anerkannt werden – aber in der EVP legt man Wert darauf, dass dies gerade nicht der Fall sei. Gemeinsam mit Sozialdemokraten und Liberalen will die EVP-Fraktion nächste Woche ein Arbeitsprogramm beschließen – ohne die Grünen.

Zumindest mit ihrem klimapolitischen Programm scheint die EVP eine Brücke zu den Grünen zu schlagen. In den Grundzügen wird der „Grüne Deal“, den Ursula von der Leyen erfunden hat, nicht angetastet: 55 Prozent weniger CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2030, 90 Prozent bis zum Jahr 2040, Klimaneutralität bis 2050. Spektakulärster Streitpunkt dürfte das für 2035 beschlossene Verbrenner-Aus sein, das die EVP zurücknehmen will zugunsten von mehr „Technologie-Offenheit“. Aber wie aus der EVP zu hören ist, gibt es Bestrebungen, für das Kommissionsprogramm eine Formulierung zu finden, mit der auch die Grünen leben können.