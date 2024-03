Die EVP in Familienstimmung: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Bukarest nach ihrer Wahl als Spitzenkandidatin für die EU-Parlamentswahlen, links EVP-Chef Manfred Weber.

Von Josef Kelnberger, Bukarest

Ursula von der Leyen spricht von ihrem verstorbenen Vater, das ist eine gute Idee an diesem Tag. Die Europäische Volkspartei, kurz EVP, versteht sich ausdrücklich als Familie. Mehr als 80 Parteien in Europa gehören ihr an oder sind zumindest mit ihr verbunden. In kaum einer Rede beim EVP-Kongress in Bukarest fehlte der Hinweis, man müsse als Familie zusammenstehen. Und die große Frage, die über der Veranstaltung schwebt, ist ohnehin: Gehört diese Deutsche wirklich zu uns?