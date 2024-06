Es gibt nicht mehr viele maßgebliche Menschen in Brüssel, die eine zweite Amtszeit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu verhindern versuchen. An diesem Montag wird sich wohl auch Charles Michel , der EU -Ratspräsident, geschlagen geben müssen.

Der Belgier ist kraft seines Amtes der Gastgeber, wenn sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel treffen. Er bereitet die Treffen des höchsten EU-Gremiums vor und leitet sie, so auch das informelle Dinner an diesem Montagabend. Das Onlineportal Politico berichtete, Michel habe im Vorfeld des Dinners versucht, Alternativen für von der Leyen ins Spiel zu bringen, zum Beispiel den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Michel ließ das dementieren. Bestätigt ist jedoch, dass er vorschlug, Ursula von der Leyen von dem Dinner fernzuhalten. Die 27 Regierungen beharrten darauf, sie einzuladen.

Michels verbissen geführter Streit mit Ursula von der Leyen um das Brüsseler Rampenlicht hat seit 2019 die Zusammenarbeit zwischen den beiden EU-Institutionen erschwert. Im Rückblick wird man ihn wohl als Fehlbesetzung verbuchen, genau wie den Spanier Josep Borrell, den Hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik. Er wird von den Außenministern kaum ernst genommen. Von dem Führungstrio der EU kann allein die Kommissionspräsidentin im Amt bleiben. Und es dürfte nun ganz schnell gehen mit ihrer Nominierung und ihrer Wiederwahl, nachdem am Wochenende auch Bundeskanzler Olaf Scholz seine Zustimmung signalisiert hat.

Die Sozialdemokraten dürfen den Ratspräsidenten benennen

In der Runde der 27 soll, das ist zumindest der Plan, nicht über Personen gesprochen werden, sondern erst einmal über Parteien. Der Job an der Spitze der Kommission, der EU-Exekutive, wird demnach an die Europäische Volkspartei (EVP) als klaren Sieger der Europawahlen gehen. Die Sozialdemokraten dürfen den Ratspräsidenten benennen. Und an die Liberalen fällt das Amt des Außenbeauftragten. Möglicherweise macht man aber auch gleich das ganze Paket fertig.

Um keine Unklarheiten aufkommen zu lassen, wollen sich die 13 Staats- und Regierungschefs, die der EVP angehören, unter Regie von Parteichef Manfred Weber schon vorab treffen und Ursula von der Leyen als ihre Kandidatin für den Vorsitz der Kommission ausrufen. Auch die Präferenzen der anderen Parteifamilien scheinen klar zu sein. António Costa, vormaliger Regierungschef von Portugal, ist die erste Wahl der Sozialdemokraten. Und die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas hat offensichtlich Lust darauf, nach Brüssel umzuziehen und europäische Außenpolitik zu betreiben. Im Übrigen gilt als ausgemacht, dass die EVP in Person von Roberta Metsola aus Malta weiterhin die Parlamentspräsidentin stellen kann.

Beschlossen werden soll das mit Namen gefüllte Personaltableau beim nächsten regulären Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 27. und 28. Juni. Das Europaparlament könnte dann Mitte Juli über die Kommissionspräsidentin abstimmen. Die Eile hat auch damit zu tun, dass am 1. Juli die ungarische Regierung die rotierende Ratspräsidentschaft der EU übernimmt. Sollte man sich in Brüssel im Postengeschacher verhaken, könnte sich Ungarns Regierungschef Viktor Orbán monatelang als starker Mann der EU aufspielen. Das möchte niemand, auch nicht Bundeskanzler Olaf Scholz. Er dringt auf eine schnelle Lösung.

Scholz deutete seine Zustimmung in einem seiner üblichen Schachtelsätze an

Olaf Scholz vertritt bei den Verhandlungen in Brüssel gemeinsam mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez die Interessen der europäischen Sozialdemokraten. Am Rande des G-7-Gipfels in Italien ließ er erkennen, dass er einer zweiten Amtszeit Ursula von der Leyens zustimmt. Jedenfalls deutete er das in einem seiner üblichen Schachtelsätze an: „Natürlich ist klar, dass nach dem Ergebnis der Wahlen alles dafür spricht, dass es eine zweite Amtszeit geben kann von Ursula von der Leyen“, sagte er Welt TV.

Allerdings legte er Wert darauf, dass sich von der Leyen weiterhin auf das Bündnis von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen stützt und keine Allianz mit der rechten italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni eingeht. Bemerkenswert an dem Statement war aber auch: Der Bundeskanzler plädierte auch nicht dafür, die Grünen an der Macht in Brüssel zu beteiligen.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron als stärkste Kraft der Liberalen steht einer Wiederwahl der Kommissionspräsidentin von der Leyen nicht mehr im Weg – vorausgesetzt, sie verpflichtet sich auf ein Programm nach seinen Bedingungen: Abbau von Bürokratie, Förderung der europäischen Industrie, Ausbau der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Das passt zu den Zielen der EVP, die zusätzlich eine Verschärfung der Migrationspolitik fordert. Den Sozialdemokraten müsste Ursula von der Leyen einen starken sozialpolitischen Schwerpunkt im neuen Kommissionsprogramm gewähren, zum Beispiel den Kampf gegen Wohnungsnot, und fertig wäre die Allianz in programmatischer Hinsicht.

Das liberale Lager ist nach Macrons Wahlniederlage erheblich geschrumpft

Einen schriftlichen Koalitionsvertrag wird es nicht geben, das dürfte Ursula von der Leyen die Suche nach informellen weiteren Partnern im Parlament erleichtern. Denn fraglich ist, ob das Dreierbündnis wirklich tragfähig sein wird. Es kommt auf kaum mehr als 400 von 720 Abgeordneten, nachdem das liberale Lager („Renew“) wegen Macrons Wahlniederlage erheblich geschrumpft ist. Mit der Ausrufung von nationalen Parlamentswahlen scheint der französische Präsident die Totalvernichtung des eigenen politischen Lagers eingeleitet zu haben. In Brüssel wird bereits infrage gestellt, ob der Vorsitz der liberalen Fraktion weiterhin Macrons Gefolgsleuten zusteht.

Ursula von der Leyen wird wohl versuchen, sowohl links als auch rechts nach Unterstützern zu suchen. Die Grünen brauchen von der Leyens Hilfe, um den „Grünen Deal“ zu retten, das große Klima- und Umweltprogramm der EU. Und auch Giorgia Melonis Fratelli, die der nationalkonservativen Fraktion EKR (Europäische Konservative und Reformer) angehören, wollen nicht leer ausgehen bei der großen Brüsseler Postenverteilung. Sie wollten Teil der neuen Regierungsmehrheit werden, ließ ihr Sprecher in der vergangenen Woche verlauten.

Giorgia Meloni selbst ließ am Wochenende noch offen, ob sie Ursula von der Leyen unterstützen wird. Sie wartet auf Angebote.