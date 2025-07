Für die EU-Kommissionspräsidentin geht die von rechten Abgeordneten initiierte Vertrauensabstimmung im Europaparlament glimpflich aus. Die Sozialdemokraten zeigen sich am Ende doch solidarisch. Das hat einen Preis.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Ursula von der Leyen hielt an diesem Donnerstag eine Rede bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom. Die EU-Kommissionspräsidentin betrieb ihr Routinegeschäft – obwohl es doch an diesem Tag in Straßburg um ihren Job ging. Auf Antrag einer Gruppe von rechten Abgeordneten stimmte das Europaparlament über ein Misstrauensvotum gegen sie ab. Es nahm das erwartete Ergebnis: Der Antrag, sie aus dem Amt zu werfen, wurde abgelehnt, wenn auch nicht mit einem überwältigenden Votum.