Ursula von der Leyen:Das schwarz-grüne Spiel der Macht

Ursula von der Leyen ist eine Großmeisterin der Macht, das darf als gesichert gelten nach ihrer neuerlichen Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission am Donnerstag dieser Woche. In einem Parlament, das nach dem Rechtsruck bei den Europawahlen im Juni in Aufruhr ist, hat sie sich durch ein fein austariertes Programm und eine ebenso fein austarierte Rede eine solide Mehrheit gesichert. Und zu den Mitgewinnern machte sie in ihrem Machtspiel ausgerechnet die größten Verlierer der Europawahlen, die Grünen.