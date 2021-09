Ursula von der Leyen:Die Antreiberin

Von Roman Deininger, Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Üblicherweise steigt man in einen Bunker hinunter, in diesen aber fährt man hinauf. Der Aufzug gleitet in den 13. Stock des Berlaymont-Gebäudes im Brüsseler Europaviertel. Im Berlaymont sitzt die Europäische Kommission, und im 13. Stock ist die Macht zu Hause, seit Ende 2019 in der zierlichen Gestalt Ursula von der Leyens. Die erste Präsidentin der EU-Kommission hatte ihr Amt noch gar nicht angetreten, da hagelte es schon die ersten Verrisse. Die Deutsche agiere "wie ein Amateur" und verfolge eine "Bunkerstrategie", schrieb der Korrespondent der französischen Zeitung Libération. Der Ton war gesetzt.