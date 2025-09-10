Zum Hauptinhalt springen

Rede vor EU-ParlamentVon der Leyen will Zahlungen an Israel stoppen

Lesezeit: 3 Min.

Ursula von der Leyen spricht am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg über die Lage der Europäischen Union.
Ursula von der Leyen spricht am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg über die Lage der Europäischen Union. (Foto: Pascal Bastien/AP/dpa)

Die Kommissionspräsidentin schlägt in ihrer Rede zur Lage der EU harte Töne gegen die Regierung Netanjahu an – und fordert indirekt die Bundesregierung auf, den Weg für Sanktionen freizumachen.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in einer Rede vor dem Europaparlament die deutsche Bundesregierung indirekt dafür kritisiert, dass sie europäischen Sanktionen gegen Israel im Weg steht. Es sei „schmerzlich“, dass sich die Mitgliedsländer bislang nicht auf Strafmaßnahmen einigen konnten, sagte sie am Mittwoch in Straßburg. Vor allem Deutschland blockiert derzeit den Vorschlag der Kommission, wegen des Vorgehens der israelischen Armee gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ein europäisch-israelisches Forschungsabkommen auszusetzen. Europa müsse eine Führungsrolle in der Nahostpolitik übernehmen, forderte die Kommissionspräsidentin.

Zur SZ-Startseite

Nahost
:Israel rechtfertigt Angriff in Katar

Er habe die Attacke auf „Terroristenführer der Hamas“ in der Hauptstadt Doha unter anderem wegen des Anschlags an einer Bushaltestelle in Jerusalem angeordnet, sagt Premier Netanjahu. Katar verurteilt den Angriff scharf.

SZ PlusVon Bernd Dörries und Kristiana Ludwig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite