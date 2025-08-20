Von der Leyens neuer Haushalt Lässt die EU die Menschen auf dem Land im Stich? 20. August 2025, 14:15 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Bange Blicke nach Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will bei der Regional- und Landwirtschaftsförderung kürzen. (Foto: BildFunkMV/Imago)

Die EU soll nach dem Willen der Kommissionspräsidentin künftig weniger Geld für Landwirtschaft und Regionen ausgeben. Im Europaparlament formiert sich der Widerstand. Drei Abgeordnete berichten von einem Sommer des Missvergnügens.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback