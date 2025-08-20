Zum Hauptinhalt springen

Von der Leyens neuer HaushaltLässt die EU die Menschen auf dem Land im Stich?

Lesezeit: 5 Min.

Bange Blicke nach Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will bei der Regional- und Landwirtschaftsförderung kürzen.
Bange Blicke nach Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will bei der Regional- und Landwirtschaftsförderung kürzen. (Foto: BildFunkMV/Imago)

Die EU soll nach dem Willen der Kommissionspräsidentin künftig weniger Geld für Landwirtschaft und Regionen ausgeben. Im Europaparlament formiert sich der Widerstand. Drei Abgeordnete berichten von einem Sommer des Missvergnügens.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die Europaabgeordnete Sabrina Repp hat in der Sommerpause den Verein  „Backstein Geist und Garten“ in Starkow besucht. Ein kleiner, aber für sie sehr feiner Termin. Er bestätigte die Sozialdemokratin in ihrem Glauben, dass ihre Arbeit als Abgeordnete in Brüssel sich tatsächlich lohnt für Mecklenburg-Vorpommern, ihr Bundesland.

