Die Europaabgeordnete Sabrina Repp hat in der Sommerpause den Verein „Backstein Geist und Garten“ in Starkow besucht. Ein kleiner, aber für sie sehr feiner Termin. Er bestätigte die Sozialdemokratin in ihrem Glauben, dass ihre Arbeit als Abgeordnete in Brüssel sich tatsächlich lohnt für Mecklenburg-Vorpommern, ihr Bundesland.
Lesezeit: 5 Min.
Die EU soll nach dem Willen der Kommissionspräsidentin künftig weniger Geld für Landwirtschaft und Regionen ausgeben. Im Europaparlament formiert sich der Widerstand. Drei Abgeordnete berichten von einem Sommer des Missvergnügens.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
