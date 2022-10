Weil mehrere deutsche Minister in den Herbstferien weilen, fallen deutsch-französische Regierungskonsultationen wohl vorerst aus. Aber haben in die Minister in Krisenzeiten überhaupt ein Recht auf Urlaub?

Von Till Uebelacker, Berlin

Erholung muss sein, und am Freitag beginnen in Berlin die Herbstferien. Klar, da wollen auch Bundesminister gerne verreisen, manche haben schulpflichtige Kinder. Blöd nur, dass nächste Woche eigentlich die deutsch-französischen Regierungskonsultationen stattfinden sollten. Sie waren seit Monaten terminiert. Am Mittwoch erfolgte die überraschende Absage. Vier Kabinettsmitglieder seien verhindert, so der Regierungssprecher. Es gebe "logistische Probleme" und "Paralleltermine".

Durchkreuzen wirklich die Herbstferien der deutschen Minister das wichtige Treffen? Der Schaden im deutsch-französischen Verhältnis jedenfalls ist groß. Es hätte genug Beratungsbedarf gegeben für die Minister und ihre französischen Kollegen: Krieg mitten in Europa. Die Energiekrise. Oder der Umgang mit den Rechtsextremen in der EU, die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni oder der Ungar Viktor Orbán lassen grüßen.

Das wirft die Frage auf, wer eigentlich zuständig ist für die Urlaubsplanung der Minister. "Es gibt keinen Urlaubsanspruch für Minister. Sie sind keine normalen Arbeitnehmer." Das sagt Professor Ulrich Battis, ehemaliger Verfassungsrechtler von der Humboldt Universität Berlin. "Ob und wann ein Minister in Urlaub fahren kann, darüber entscheidet letztlich der Bundeskanzler." Tatsächlich schränkt die Geschäftsordnung der Bundesregierung die Urlaubsmöglichkeiten für Minister stark ein. Fest geregelter Mindesturlaub ist nicht vorgesehen.

Dauerüberwachung durch Kanzler Scholz

"Jeder Bundesminister macht, bevor er den Sitz der Bundesregierung länger als einen Tag verlässt, dem Bundeskanzler Mitteilung. Bei Abwesenheit von mehr als drei Tagen und bei Auslandsreisen ist das Einvernehmen mit dem Bundeskanzler herzustellen." So steht es in Paragraf 13 der Geschäftsordnung. Hinzu kommt: Bevor Minister den Sitz der Bundesregierung verlassen können, müssen sie dem Kanzler die Anschrift mitteilen, unter der sie während der Abwesenheit zu erreichen sind. Dauerüberwachung durch den Chef würden Gewerkschafter zu diesen Regeln sagen. Und alle anderen: völlig angemessen, angesichts der Verantwortung des Amtes und des üppigen Gehalts.

Urlaub können Ministerinnen und Minister natürlich trotzdem machen. Für die Koordinierung ist das Kanzleramt verantwortlich, erklärt Professor Battis. Die Minister müssten ihren Urlaubswunsch nur rechtzeitig anzeigen. Battis vertritt die Meinung, dass Minister immer auf Abruf sein sollten. "Wenn Minister in entscheidenden Situationen im Urlaub sind, sehen sie schlecht aus."

Dass man in einer Krise besser präsent ist, sollte sich unter Spitzenpolitikern herumgesprochen haben. Warnendes Beispiel: Verteidigungsminister Rudolf Scharping planschte 2001 verliebt mit Kristina Gräfin Pilati-Borggreve auf Mallorca im Pool, während Bundeswehrsoldaten in Mazedonien, während des Balkankriegs, auf Einsatzbefehle warteten. Die Soldaten fanden das weniger amüsant: Für sie galt eine Urlaubssperre.