Das Wort Urknall kann gar nicht oft genug gelobt werden. Ein Ereignis, das alles ermöglicht hat, was sich in folgenden 13,8 Milliarden Jahren im Universum abspielte, in „Fix und Foxi“-Sprache zu benennen, das ist der Beweis, dass Wissenschaft keine Highend-Vokabeln braucht, wenn eine Sache klar ist: Mehr Anfang geht nicht. Wumms. Aber anstatt sich mit dem zufriedenzugeben, was die Physiker präzise als Beginn der Zeit errechnet haben, weil sie darauf verweisen, nicht wissen zu können, wie das Nichts vor dem Urknall aussah, gibt die Philosophie wie immer keine Ruhe und fragt nerdhaft, was vor dem Beginn der offiziellen Zeit war. Weil doch aus dem reinen Nichts schwerlich so was Wuchtiges wie der Urknall entstehen kann. Also, was ist mit der Zeit vor der Zeit? Wenn aber schon die Denker nicht sagen können, wann die Zeit angefangen hat, wird klar, warum die Menschheit so oft nach dem wahren Beginn sucht und sich vor allem fragt, wie sie mit Anfängen umgehen soll, denen der Zauber des Anfangs ziemlich schnell nicht mehr innewohnt.